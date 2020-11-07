Москва, 7 ноября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев высказался о приговоре актеру Михаилу Ефремову. Об этом 7 ноября он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

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«Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание. Других вариантов здесь просто нет, здесь просто принципиально нужно ко всем относиться одинаково», — отметил Колокольцев.

Министр также подчеркнул, что подобные дела проходят очень тяжело, что и увидело российское общество.

«Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности», — добавил Колокольцев.

Напомни, в начале июня 2020 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Ефремов сел за руль своего автомобиля. На Садовом кольце в центре Москвы он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался.

Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима, также он будет лишен водительских прав сроком на три года после освобождения.