Лондон, 7 ноября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Шотландии (входит в состав Великобритании) сегодня, 7 ноября, вступил в силу местный закон, согласно которому родители не имеют права шлепать своих детей в воспитательных целях.

Дети и родители

Данный закон был одобрен местным парламентом ещё в прошлом году. Согласно документу, родителям и опекунам запрещается шлёпать в воспитательных целях детей в возрасте до 16 лет.

Известно, что в январе 2021 года подобный закон должен быть одобрен в Уэльсе. Если местные законодатели его одобрят, то в силу он вступит в 2022 году.

Стоит отметить, что впервые законодательно запретили шлепать детей ещё в 1979 году в Швеции.