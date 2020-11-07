Москва, 7 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 7 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Илья Савченко ИА Красная Весна Аэропорт «Внуково»

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 7 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +9… +11 °С.