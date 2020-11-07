Красногорск, 7 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Московской области в районе села Семеновка погибли два человека в результате жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают местные СМИ.

50.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

По предварительным данным, жесткую посадку совершил легкомоторный самолет типа Cessna. Дымящее воздушное судно заметили очевидцы в районе поселка Томилино.

На борту самолета находились два человека. Они погибли.

Причина крушения устанавливается.