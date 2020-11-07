В Подмосковье погибли два человека при жесткой посадке самолета
Красногорск, 7 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Московской области в районе села Семеновка погибли два человека в результате жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают местные СМИ.
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На месте авиакатастрофы
По предварительным данным, жесткую посадку совершил легкомоторный самолет типа Cessna. Дымящее воздушное судно заметили очевидцы в районе поселка Томилино.
На борту самолета находились два человека. Они погибли.
Причина крушения устанавливается.