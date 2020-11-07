Москва, 7 ноября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Обвинения американских официальных лиц в адрес России относительно разработки и испытаний противоспутникового оружия безосновательны и направлены на дискредитацию российской деятельности в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова рассказала, что в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на очередные обвинения со стороны американских чиновников, включая министра военно-воздушных сил США Барбары Барретт и командующего космическими силами США Джона Рэймонда. В частности, представители США обвинили Россию в разработке противоспутникового оружия, которое угрожает космической деятельности других стран.

«Рассматриваем этот выпад как часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности… Подчёркиваем: действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств и осуществляются в строгом соответствии с международным правом», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Россия отдаёт приоритет использованию космического пространства в мирных целях. Она отметила, что это подтверждают многочисленные инициативы в данной области, продвигаемые Россией при поддержке государств-единомышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года командующий космическими силами США Джон Рэймонд выразил обеспокоенность в связи с действиями российских космических аппаратов «Космос-2542» и «Космос-2543», якобы «преследующих» американский спутник-разведчик USA-245.