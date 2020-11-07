Киев, 7 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. О возбуждении уголовного производства в отношении украинского блогера Анатолия Шария «за посягательство на территориальную целостность» Украины заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Соответствующую информацию депутат разместил 7 ноября на своем Telegram-канале.

Sharij.com.ua Анатолий Шарий

Из службы безопасности Украины депутату Гончаренко пришел ответ на его обращение, в котором он потребовал дать правовую оценку действиям видеблогера за публикацию им в YouTube видео, где карта Украины была без Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

В документе, опубликованном Гочаренко, говорится о проведении в отношении блогера и лидера «Партии Шария» досудебного расследования следователями СБУ по части первой статьи 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Напомним, год назад издание The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. Аналогичный случай произошел также в мае 2020 года с украинским телеканалом «1+1», который выпустил в эфир сюжет с картой страны без Крымского полуострова.

Отметим, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором крымчане большинством голосов высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

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