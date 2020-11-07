Кострома, 7 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 130 человек, за этот же период выздоровели 100 больных. Об этом 7 ноября сообщает оперативный штаб по региону.

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Согласно данным официальной статистики, число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 161. Очередной жертвой новой инфекции стала 94-летняя пенсионерка.

За весь период пандемии в Костромской области новой инфекцией заразились 8232 человека, из них 5470 выздоровели. В «коронавирусных» стационарах находятся 678 заболевших, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 337 пациентов. Заполняемость койко — мест составляет 84%. Амбулаторное лечение проходят 2264 человека.

В регионе действует самоизоляция для пенсионеров и запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 10 человек. Для снижения нагрузки на медучреждения в области оборудован обсерватор, в него помещают выздоравливающих от COVID-19. Также до конца года в области создадут систему реабилитации для переболевших коронавирусом.