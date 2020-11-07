Кострома, 7 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Костромской области разработают концепцию воспитания детей и молодёжи, особое внимание в которой уделят «информационной гигиене» — сообщает администрация региона. Решение о создании концепции на заседании регионального совета по образованию и науке принял костромской губернатор Сергей Ситников.

Плакат «Мы песню о Родине поем!» / худ. С. Низовая

«В 80-е годы все источники информации были наперечет — «Пионерская зорька», семья, школа, кружок и «Пионерская правда». А сейчас общество изменилось, мы сталкиваемся с новыми вызовами. Это вызовы, связанные с тем, что наши дети, наша молодежь получает огромное количество информации, зачастую, назовем ее так «информация с очень плохой гигиеной». Не все источники несут разумное, доброе вечное. Новые вызовы нужно учитывать в воспитательном процессе», — сказал губернатор.

Региональная концепция о воспитании подрастающего поколения должна быть сформирована в течение трёх месяцев. К составлению документа глава региона потребовал привлечь «максимально широкий» круг общественности, в том числе и саму молодёжь.

Отметим, что интерес костромского губернатора к вопросам информационной безопасности объясним. До вступления в должность главы Костромской области Ситников с 2008 по 2012 годы работал руководителем Роскомнадзора.