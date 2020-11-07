Кострома, 7 ноября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. С редакцией ИА REGNUM связалась группа медицинских работников из Костромской областной клинической больницы имени Королёва. Врачи жалуются на нарушение трудовых прав и утверждают, что заражённых новой коронавирусной инфекцией в больнице кладут в общие реанимационные отделения и палаты, где лечатся другие тяжелобольные пациенты.

Фото авторов письма Ширма в коридоре больницы — место, где врачи переодеваются после работы с больными коронавирусом

«Тяжёлых больных коронавирусной инфекцией везут в Костромскую областную больницу имени Королёва в реанимационные отделения и палаты, которые не приспособлены для оказания медицинской помощи инфекционным больным. Отделения и реанимационные не оборудованы под «чистую» и «грязную» зоны. Больные коронавирусом и незаражённые тяжелобольные люди могут лежать в одних палатах, происходит смешение пациентов», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении редакции ИА REGNUM.

По словам медиков, переодевание персонала, обслуживающего пациентов с диагнозом COVID-19, происходит прямо за ширмами в коридоре общей реанимации.

«Отсутствуют в необходимом количестве маски и дезсредства, работникам выдаётся один респиратор и 5 штук масок на суточную смену. Все СИЗы, многоразовые костюмы обрабатываются путём орошения из распылителя и вешаются на ширму для переодевания для дальнейшего использования. Сама ширма расположена в коридоре общей реанимации»

Работники больницы переживают за своё здоровье и возмущены отсутствием страховых выплат за заражение новой инфекцией на рабочем месте.

«Мы подвергаемся риску заражения, и переживаем за своё здоровье и здоровье наших близких. Начиная с августа персонал начал уходить на больничные, по результатам анализов у многих выявлена коронавирусная инфекция, но факт заражения на рабочих местах не подтверждается. Получается, что персонал заражается коронавирусом где угодно, но только не на работе. Руководство больницы категорически отказывается перепрофилировать отделения под инфекционную работу. По имеющейся информации в учреждении из-за болезни персонала уже закрывались три отделения — гинекология, урология, нейрохирургия. Больных, как нам известно, выписывают домой. Однако больницу почему-то не закрывают на карантин. Каких-либо выплат, которые получают медики, работающие с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию и с теми, у кого она подтверждена, также не производят»

Подписавшиеся под письмом работники больницы опасаются увольнения или иных последствий, потому просят не раскрывать их фамилий. ИА REGNUM просит департамент здравоохранения администрации Костромской области считать данную публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.

Напомним, по информации оперативного штаба Костромской области, в регионе создано 680 койко-мест для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. В больницы кладут как пациентов с диагнозом COVID-19, так и людей с хроническими заболеваниями и повышенной температурой. Заполняемость мест составляет порядка 93%.