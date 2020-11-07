Москва, 7 ноября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. На платформе туристического сервиса Russpass появились два онлайн-тура по ВДНХ и «Зарядью». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ВСХВ. Посетители выставки. 1939

Экскурсии по этим объектам в режиме онлайн проводят москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы. В общей сложности на сайте уже опубликовано шесть видеопрогулок по столичным паркам, включая «Сокольники», сад имени Н.Э. Баумана, Парк Горького и Парк Победы.

«Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass», — рассказал Сергунина.