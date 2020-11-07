Москва, 7 ноября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Мошенники в России начали распространять видеоролики о якобы причитающихся выплатах от государства с целью хищения средств с банковских карт. Об этом сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Шумакова отметила, что фальшивые ролики, смонтированные из новостных выпусков и отрывков из выступлений представителей различных ведомств и министерств, распространяются через социальные сети. В комментариях к видео приводится ссылка на сайт, имитирующий веб-страницы государственных ведомств.

Отмечается, что ссылка на такой сайт может распространяться не только через социальные сети, но и посредством СМС-сообщений. На таких сайтах злоумышленники просят ввести личные данные и информацию о банковских картах для получения якобы причитающихся выплат из государственных фондов.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте», — подчеркнула Шумакова.

Для защиты от мошеннических действий эксперт порекомендовала не открывать сомнительные ссылки, пользоваться только официальными порталами государственных органов, а также не раскрывать данные о банковских картах.

«Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его», — подытожила эксперт Национального центра финансовой грамотности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России создало межведомственную рабочую группу в связи со стремительным ростом случаев обмана клиентов банков и других кредитных организаций с использованием телефонных номеров.