Вашингтон, 7 ноября, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Верховный суд США вынес решение о том, что в американском штате Пенсильвания следует изолировать ту часть избирательных бюллетеней, которые были получены уже после закрытия избирательных участков на выборах главы государства и посчитать их отдельно. Соответствующее постановление Верховный суд вынес 6 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

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В постановлении Верховного суда США сказано, что все избирательные бюллетени в Пенсильвании, полученные по почте после 20:00 3 ноября избирательными комиссиями округов, должны содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов.

«И считать такие бюллетени необходимо тоже отдельно», — сказано в постановлении.

Данное решение действует до дальнейшего указания суда.

Напомним, что республиканцы и действующий президент США Дональд Трамп считают, что на выборах главы государства имели место масштабные фальсификации, особенно в голосовании по почте.

Трамп уже потребовал пересчета голосов в ряде штатов, в том числе и в Пенсильвании.