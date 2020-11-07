Москва, 7 ноября, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 чаще всего происходит там, где люди не могут соблюдать социальную дистанцию, например, в общественном транспорте. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в метро

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«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга», — сказала Попова.

Она добавила, что наиболее часто заражение происходит в общественном транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России продолжается увеличение суточного прироста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. К 6 ноября за сутки было выявлено 20 582 новых случая заражения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в стране 900 тысяч больных COVID-19, из них 650 тысяч лечатся на дому.