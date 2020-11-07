Вашингтон, 7 ноября, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что он пока не готов объявить о своей победе на выборах главы государства, но ему вполне ясно, что он выиграет. Об этом Байден сказал в своем обращении к нации.

stingrayschuller Джо Байден

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Байден считает, что он спокойно наберет более 270 голосов выборщиков, необходимых ему для избрания главой государства.

«Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — сказал кандидат в президенты.

Также он отметил, что за него отдали свои голоса 74 миллиона американцев. Ни один американский президент не получал столько голосов.

Своих сторонников Байден призывает сохранять спокойствие пока идет подсчет голосов на выборах. Также он пообещал, что ни при каких обстоятельствах не даст прекратить подсчеты голосов.

Кроме того, Байден напомнил, что республиканцы — не враги, а оппоненты, с ними могут быть разногласия и это вполне нормально. Байден пообещал, что на посту президента США он будет работать в интересах всех американцев, как тех, что поддержали его, так и тех, кто голосовал против.

«По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг другу», — сказал Байден.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Уже в ночь на 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах и обвинил демократов в том, что они пытаются украсть у него победу. Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в ряде штатов. Сам президент обвинил демократов в многочисленных вбросах и фальсификации выборов.