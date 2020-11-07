Москва, 7 ноября, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало на своём сайте архивные документы, рассказывающие о подготовке и проведении 7 ноября 1941 года исторического парада на Красной площади в Москве. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

В честь 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции 7 ноября 1941 года состоялось сразу несколько военных парадов — в Москве, в Куйбышеве (Самаре) и 8 ноября — в Воронеже.

«Ноябрьский парад в столице стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен Москвы, советская столица сдана врагу не будет, а советские войска остановят и погонят гитлеровцев обратно в их логово. Именно после этого парада, проведённого в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами», — говорится в сообщении военного ведомства.

Историко-познавательный раздел «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь», открывшийся на сайте Министерства обороны РФ, был подготовлен на основе архивных документов, повествующих о подготовке «одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны».

Отмечается, что открытие нового раздела и публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны «является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны».