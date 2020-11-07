Тюмень, 7 ноября, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор официально открыли сезон термальных вод в России. Церемония открытия данного сезона в стране проводилась впервые, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия термального сезона

Испытать целебную силу термальных минеральных вод, расслабиться и зарядить организм энергией в Тюменскую область приезжают туристы из разных регионов России и зарубежья. В регионе насчитываются десятки горячих источников. Они различаются по составу воды и температуре. В Тюменской области в последние годы активно развивается сеть термальных центров и баз отдыха, отмечалось на открытии сезона.

Александр Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и уже в ближайшем будущем может трансформироваться в фестиваль.