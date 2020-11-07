Тюмень, 7 ноября, 2020, 06:29 — ИА Регнум. В Тобольском районе Тюменской области начинается строительство термального оздоровительного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба администрации Тобольского района Фрагмент проекта термального центра в Тобольском районе

Оздоровительная база запроектирована в районе деревни Шестакова на базе горячего источника. Инвестиционный проект реализует компания «Тюменские минеральные воды» при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и администрации муниципалитета. Здесь будут созданы 35 рабочих мест

В термальном комплексе запланирован бассейн площадью 200 кв. м, административные помещения, кафе с местом отдыха, парковка на 30 автомобилей, два гостевых домика, детская игровая площадка и гостиница на 24 места, отметили в администрации Тобольского района.

Напомним, Тюменская область как термальный курорт — это приоритетное направление в развитии внутреннего туризма региона.