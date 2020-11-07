Тегеран, 7 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. 6 ноября генеральный консул Ирана в Шанхае Рамезан Парваз заявил, что Исламская Республика является значимой частью проекта Шелкового пути, который призван содействовать наращиванию торговых, культурных и экономических связей с Китаем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хонг Жэнг. Великий шелковый путь

Выступая на совещании членов инициативы «Один пояс, один путь», Парваз отметил международное стратегическое значение Шелкового пути. «Благодаря своему географическому положению в Западной Азии, богатой цивилизации и давним отношениям с Китаем Иран играет важную роль в рамках инициативы», — сообщил он.

Мероприятие было организовано Китайской ассоциацией международного экономического сотрудничества и проходило на полях международной выставки China International Import Expo. В мероприятии приняли участие около 28 иранских наукоемких компаний и предпринимателей.

Напомним, что в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу «Один пояс, один путь», план по соединению Китая с Азией, Африкой и Европой через сеть портов, железных и автомобильных дорог.