Ярославль, 6 ноября, 2020, 22:13 — ИА Регнум. 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер просит ярославские власти исполнить решение суда и предоставить ему квартиру. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Михаил Николаевич Пеймер

Просьба известного в Ярославле ветерана звучит как последняя мольба. ИА REGNUM публикует её с небольшими сокращениями:

«Сегодня моя публикация несколько необычна. Это скорее просьба очень старого человека, уставшего нести в себе груз тяжелейшей душевной травмы. Люди! И те, кто наделён властью, и остальные, наделившие своих избранников этой властью. Я больше не могу ждать! Не потому, что иссякло терпение, а просто потому, что не осталось у меня времени для терпения. 31-го июля этого года состоялось заседание суда Ленинского района г. Ярославля. Суд признал мой иск на право предоставления мне субсидии для приобретения собственной квартиры. Как ни странно, но жилья у меня до этого дня не было. Когда-то в Германии меня арестовали, как лютого врага народа, за то, что я осмелился сказать вслух кое-что в защиту этого народа. Несмотря на значительные заслуги мои в мирном послевоенном созидании в Стране нашей, несмотря на прошлые боевые заслуги, в своё время не отмеченные наградами по милости церберов особых отделов контрразведки «Смерш», я никогда не удостаивался получения квартиры или автомобиля. Да я и не ныл с протянутой рукой, я вкалывал от зари до зари и приобретал необходимое для жизни в весьма скромных пределах сам за свои заработанные. Мне всегда отказывали, дескать и без того всё есть. Но в старости пришла нужда в помощи. А равнодушие чиновников, призванных защищать Государство от назойливых его граждан, ничуть не изменилось кроме формы одежды и названия департаментов. Но ведь Суд состоялся уже более трёх месяцев назад! И в решении записано, что исполнение должно состояться НЕМЕДЛЕННО! Уважаемые! Я бы потерпел, но в феврале 21 года мне исполнится 98. А уже сейчас я ежедневно теряю жизненные силы, едва передвигаюсь по не принадлежащей мне жилплощади, не в силах уже без помощи добрых людей выйти на улицу. Скажите, кому нужно устраивать соревнование в забеге, ожидая кто опередит, — исполнение Суда или смерть, которая уже у изголовья? Но если я умру, не дождавшись бюрократического соизволения исполнить постановление Суда, все эти двухлетние «хлопоты», включая и Суд, будут выглядеть, как продолжение издевательства над бывшим воином, бывшим заметным энтузиастом в благоустройстве Державы нашей, о чём свидетельствует присвоенное звание «Заслуженный работник народного хозяйства». Будет выглядеть, как злой фарс», — пишет Михаил Николаевич Пеймер.

Решение суда, на которое ссылается ветеран, опубликовано. Видимо, в силу возраста, Михаил Николаевич ошибся в судебной формулировке, но суть просьбы от этого не меняется. В иске ветеран просил признать его нуждающимся в улучшении жилищных условий для получения права получения квартиры у мэрии Ярославля в социальный найм.

С просьбой предоставить ему квартиру в найм ветеран ранее обращался в администрацию Ленинского и Кировского районов Ярославля. Дело в том, что Пеймер живет в семье своей умершей супруги и не имеет собственного жилья. Квартира принадлежит дочери супруги от первого брака. Жена умерла несколько лет назад.

Однако администрация отказалась признать ветерана нуждающимся в улучшении жилищных условий. Основанием стал тот факт, что ветеран якобы ухудшил свои жилищные условия, продав дом. Жилищный кодекс в этом случае позволяет признать человека нуждающимся в улучшении жилищных условий только спустя пять лет после «ухудшения», а этот срок не истек.

Но ветеран уверяет, что не ухудшал условия намеренно. Да и не мог он жить в этом доме — так как он представлял собой садовый домик без удобств, отопления, горячей и холодной воды. Этот факт установил и суд.

«На момент совершения сделки купли-продажи, истцу исполнилось <данные изъяты> лет, в силу его возраста, многочисленных заболеваний, удаленности имущества от дорожной сети, отсутствие инфраструктуры (амбулатории, аптеки, магазина), что жизненно важно и необходимо для истца, проживание в доме и его содержание согласно ст. 210 ГК РФ, для истца невозможно. При указанных обстоятельствах, факт намеренного ухудшения истцом своих жилищных условий с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, в связи с чем, распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля об отказе Пеймеру Михаилу Николаевичу в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма является незаконным и подлежит отмене», — говорится в решении Ленинского районного суда Ярославля.

Суд отдельно указал на боевые заслуги истца и его особый статус:

«Суд полагает, что при наличии установленных судом исключительных обстоятельств по делу (преклонного возраста истца, наличия многочисленных заболеваний, учитывая, что истец является ветераном участником Великой Отечественной войны, был участником обороны Сталинграда, освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию, награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом Красной Звезды), и при условии исследования судом по делу оснований для признания истца нуждающимся, разрешение требований о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, возможно в судебном порядке и подлежит удовлетворению судом», — говорится в судебном решении.

Казалось бы, судебное решение устранило препятствия для предоставления жилья даже не в собственность, а в социальный найм. Но своей квартиры у 97-летнего ветерана нет. И сам он не понимает, почему так происходит:

«Вас много — депутаты, законодатели, сенаторы, чиновники исполнительной власти, департаменты всех уровней, общественная палата, защитники прав граждан… Неужели никому не приходит в голову, что даже если сегодня мне дадут деньги на квартиру, нужно её купить, обустроить, переселиться, найти доброго человека, приходящую сиделку и… хотя бы немного пожить, ощутив, наконец, огромное удовлетворение от свершившегося акта Справедливости. Я даже не знаю, какую сумму средств мне предоставят, и хватит ли их для приобретения однокомнатной квартиры. Не ругайте меня за эту публикацию, нет у меня другого способа привлечь ваше внимание, да и времени больше нет», — пишет Михаил Николаевич Пеймер.

К слову, вниманием властей Михаил Пеймер не был обделён. Например, недавно вышла его книга воспоминаний «Дело «Счастливого человека» в презентации которой принимали участие депутаты и чиновники. На его странице в социальной сети опубликована фотография с губернатором Дмитрием Мироновым, сделанная 22 июня 2019 года. В этом году губернатор лично поздравил его по телефону с Днем Победы. О Пеймере написано немало статей. Почему же власти отказали защитнику Родины по очевидно формальному основанию? Почему вопрос предоставления жилья почти столетний ветеран вынужден был решать в суде? ИА REGNUM адресует эти вопросы в мэрию Ярославля и правительство Ярославской области.