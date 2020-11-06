Санкт-Петербург, 6 ноября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ разъяснил, что религиозная организация не обязана устанавливать собственные вывески снаружи зданий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Конституционный суд РФ

В суд пожаловалась Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни» города Долгопрудный (Московская область). Ее представители сомневались в конституционности части 3 статьи 5.26 КоАП и пункта 8 статьи 8 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В этих положениях указано, что религиозная организация, которая действует без указания своего официального полного наименования, должна быть оштрафована на 30−50 тыс. рублей.

При проверке частного дома, в отдельных помещениях которого размещались упомянутые «пятидесятники», такой таблички не обнаружилось. Все таблички можно было увидеть только внутри здания. В итоге мировой судья организацию оштрафовал, последующие инстанции с ним согласились.

Однако КС РФ в этой ситуации встал на сторону оштрафованных. Суд заметил, что сами по себе требования не являются избыточными, так что соответствуют Конституции. Однако размещать таблички можно и лишь при входе непосредственно в помещение, где проходят богослужения, не афишируя деятельность на фасадах, так как пускать всех подряд к себе религиозные общины не обязаны.

«Особенность свободы вероисповедания не предполагает обеспечения религиозными организациями, в отличие от некоторых иных видов юридических лиц, свободного доступа неограниченного круга лиц в места осуществления ими своей деятельности. Религиозная организация сама может определять, привлекать ли новых последователей соответствующего вероисповедания и действовать в этом направлении путем широкого опубличивания своей деятельности или поступать более избирательно», — говорится в документе.

Судебные решения по делу заявителей теперь должны быть пересмотрены.