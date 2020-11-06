Тюмень, 6 ноября, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова назвала Тобольск жемчужиной на туристической карте России. Она посетила духовную и историческую столицу Сибири 6 ноября 2020 года.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Зарина Догузова (в центре) в Тобольске

В Гостином дворе Тобольска главу Ростуризма угостили блюдами сибирской кухни, она осмотрела единственную в стране коллекцию текстильных изделий из крапивного волокна. Во Дворце наместника Зарине Догузовой рассказали об истории освоения Сибири. Она также оценила ход реконструкции Базарной площади. Напомним, данный объект вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, ещё многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать», — подвела итоги визита в Тобольск глава Ростуризма.