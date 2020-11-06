Атланта, США, 6 ноября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Пересчёт голосов на президентских выборах в США будет проведён в американском штате Джорджия, сообщил 6 ноября журналистам вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

Подсчет бюллетеней

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Это решено сделать из-за маленькой разницы в голосах, отданных за Дональда Трампа (Республиканская партия США) и за Джо Байдена (Демократическая партия).

Напомним, в Джорджии 16 голосов выборщиков. За Трампа здесь проголосовали 2 448 492 человека, за Байдена — 2 449 590.