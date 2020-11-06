Подгорица, 6 ноября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Посол Объединенных Арабских Эмиратов Набила Абдельазиз Насер Сеад Альшамси посетила Торговую палату Черногории и побеседовала с президентом Властимиром Голубовичем о возможностях активизации экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает радио Antena M.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дубай, ОАЭ

Собеседники сошлись во мнении, что хорошие политические отношения между двумя странами являются прекрасной предпосылкой для укрепления экономических связей.

«У меня здесь не политическая миссия, а экономическая. Я убеждена, что Черногория — это рай, полный инвестиционного потенциала. Мы хотим быть вашими стратегическими партнерами и связывать вас с инвесторами, которые заинтересованы в инвестировании в экономику Черногории», — сказала посол.

«Например, от 40 000 до 60 000 граждан Эмиратов ежегодно посещают Боснию и Герцеговину, и около половины из них уже стали владельцами определенной собственности в этой стране. Я хочу добиться чего-то подобного и в Черногории. Мы хотим найти надежных партнеров, чтобы начать производство на севере. Есть заинтересованные инвесторы, их просто нужно направить», — сказала Альшамси.

Инвестиции из ОАЭ в экономику Черногории с 2007 года по настоящее время составляют 363,2 миллиона евро, что делает эту страну 11-й в списке самых важных инвесторов.