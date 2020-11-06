Йошкар-Ола, 6 ноября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Марий Эл начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

«Центр управления регионом — это специальное направление. Мы его приветствуем. Будет много пользы, потому что мониторинг информации создает основу для принятия управленческих решений, что всегда является актуальным», — отметил глава республики Александр Евстифеев в ходе визита в проектный офис ЦУР.

Он подчеркнул, что работа видна в разрезе муниципальных образований по следующим ключевым направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, твердые коммунальные отходы, социальная защита. Можно посмотреть количество обращений на любую тему за любой выбранный период. Есть возможность отслеживать динамику — увеличивается число жалоб или сокращается.

Евстифеев уверен, что ЦУР позволит повысить качество обратной связи с жителями региона.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о создании проектного офиса ЦУР был подписан правительством республики еще в августе текущего года. В структуру проектного офиса вошли куратор — зампред правительства Марий Эл, глава департамента информатизации и связи республики — ответственный исполнитель, руководитель ЦУР — глава АНО (автономной некоммерческой организации) по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникации «Диалог регионы» в Марий Эл.

Проектный офис ЦУР Марий Эл размещен в здании Общественно-политического центра. Как говорил замглавы департамента информатизации и связи региона Анатолий Кадыков, работа ЦУР будет базироваться на четырех принципах: «Все знаем», «Быстро решаем», «Не допускаем» и «Информируем».