Калуга, 6 ноября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Шесть школьников из Калужской области, ученики одиннадцатого, десятого и девятого классов стали финалистами всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего победителями конкурса стали 300 учеников 9−10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Об этом 6 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Gtrk-kaluga.ru Калужские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Церемония объявления победителей состоялась на «Артек-Арене». В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и губернаторы ряда регионов.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать на отдых в «Артек». Каждый наставник победителей получит специальный приз — 150 тысяч рублей. Кроме того, для педагогов будет разработана образовательная программа. Они также получат путевки на отдых в Крым.

Конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года, и со следующего года участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5−7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.

Финал конкурса «Большая перемена» прошёл с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».