Вашингтон, 6 ноября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен 6 ноября выступить с обращением к нации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

(сс) Michael Stokes Джо Байден во время президентской компании 2020

По утверждению телеканала, в ходе выступления Байден собирается объявить о своих планах на период перехода власти от нынешнего президента к следующему.

При этом отмечается, что Байден не планирует «ждать итогов рассмотрения судебных исков», поданных со стороны действующего президента США Дональда Трампа с требованием проверки результатов подсчета голосов в целом ряде штатов.

«Байден планирует незамедлительно перейти в статус «избранного президента», — сообщает телеканал CNN.

Кроме того, сообщается, что в городе Уилмингтон в американском штате Делавэр уже подготовлена сцена для выступления Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные итоги выборов президента США пока не объявлялись.