Санкт-Петербург, 6 ноября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге скончался 6561 человек. В октябре 2019 года было зафиксировано 5159 летальных исходов. То есть в этом году в октябре умерло на 1402 человека больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 ноября данные комитета по делам ЗАГС.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в Петербурге в 2020 году по месяцам

Октябрьский показатель смертности в Петербурге в 2020 году оказался на 27% выше уровня смертности за октябрь 2019 года.

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По сравнению с сентябрем 2020 года октябрьская смертность в Северной столице также выросла — на 14,3%, или на 822 случая.

При этом, по официальным данным, от COVID-19 в Северной столице к этому моменту скончались 4078 человек за все время пандемии. Ежедневно фиксируют свыше 1 тыс. случаев заражения, что вдвое превышает пиковые показатели весны.

В целом в Петербурге за десять месяцев скончались 57 711 человек. Это почти на 16% больше, чем за десять месяцев 2019 года. Этот отрыв продолжает увеличиваться (в сентябре он составлял только 14,5%).