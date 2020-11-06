Москва, 6 ноября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в РАСПП.

Government.ru Михаил Мишустин

Предлагаемые меры связаны с зарубежными инвестиционными проектами и контрактным производством. По мнению авторов письма, локализация на целевых экспортных рынках поможет решить проблему «потолка», в который упирается ряд несырьевых производителей, когда дальнейшее расширение экспорта невозможно без снижения себестоимости продукции.

В РАСПП полагают, что текущая модель поддержки экспорта в большей мере отвечает интересам начинающих экспортеров и МСП, в то время как опыт Кореи, Китая и Японии показывает, что успешное продвижение национальных брендов невозможно без активной государственной поддержки и политики поощрения иностранных инвестиций и контрактного производства.

В числе предлагаемых РАСПП мер значатся такие, как льготное кредитование зарубежных инвестиционных проектов по ставке 4%, субсидирование на 10% услуг российских сервисных компаний, субсидирование до 50% закупок оборудования российского производства, а также предоставление РЭЦ услуги по поиску площадок для контрактного производства и проведение информационно-консультативных мероприятий для бизнеса.