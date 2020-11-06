Москва, 6 ноября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову по делу о хищении. Об этом 6 ноября сообщает агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По информации агентства, срок содержания под стражей продлён до 8 февраля 2021 года.

Анатолию Тихонову вместе с другими фигурантами уголовного дела инкриминируется хищение 603 млн рублей, которые выделили для создания информационной системы.