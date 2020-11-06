Калуга, 6 ноября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 127 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики и коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Всего в регионе 12 тыс. 672 положительных результатов тестов получили подтверждение, 2 тыс. 961 человек находятся на лечении, 9 тыс. 622 человек выздоровели, 89 человек умерло.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1218), в Боровском районе (250), в Людиновском районе (195), в Обнинске (174), и в Кировском районе (162).