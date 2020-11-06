Сосновый Бор, Ленинградская область, 6 ноября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Ростехнадзор выдал разрешение на начало этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Пресс-службе филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС

В ближайшие сутки специалисты приступят к поэтапному подъему мощности реактора.

«Опытно-промышленная эксплуатация — финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Она продлится около четырех месяцев», — пояснили в пресс-службе.

За это время специалисты последовательно повысят мощность реакторной установки до 40, 50, 75, 90 и 100% и выполнят почти две сотни тестирований технологических систем и систем безопасности блока.

«После выхода на мощность 100%, выполнения всех предусмотренных испытаний на данном уровне мощности, безукоризненной и безостановочной работы в течении не менее 15 суток — энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в «промышленную» эксплуатацию, после проверки государственной комиссией», — пояснил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Напомним, что пусковые операции на энергоблоке №6 ВВЭР-1200 поколения «3+» Ленинградской АЭС начались 19 июля 2020 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. После полной загрузки, реакторная установка энергоблока №6 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению целого ряда испытаний.

По окончанию испытаний, 22 октября 2020 года энергоблок №6 был включен в единую энергосистему страны. После ввода в промышленную эксплуатацию ежесуточная выработка блока составит около 28 миллионов киловатт*часов электроэнергии.

Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.