Ново-Огарево, Московская область, 6 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Выборы в сентябре 2020 года показали широкий спектр политического представительства различных социальных групп. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Избиратель

Следите за развитием событий в трансляции: «Совбез и выборы: рабочий день президента РФ 6 ноября — все новости»

"У нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты», — заявила Памфилова.

«Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня — не менее 37%, на втором месте, почти 16% — это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем — представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари», — указала она.