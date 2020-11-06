Ярославль, 6 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» возглавит Юрий Газзаев, уже руководивший клубом 8 лет назад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Юрий Газзаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровая революция в «Шиннике», который выступает в Футбольной национальной лиге, случилась в конце октября. Клуб покинули генеральный директор Дмитрий Горин и главный тренер Александр Побегалов. 6 ноября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел встречу с будущим наставником команды Юрием Газзаевым.

«Шинник» — один из брендов региона, а футбол — один из любимейших ярославцами видов спорта, и мы стараемся прикладывать максимальные усилия для их сохранения и развития. Финансирование клуба осуществляется при поддержке правительства области, все обязательства по содержанию команды будут выполнены», — пообещал губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Новый наставник на встрече с губернатором

Газзаев уже возглавлял ярославский «Шинник» в 2011—2012 годах. Интересно, что ему на смену пришел как раз Александр Побегалов, теперь спустя 8 лет случилась обратная рокировка. Последним клубом Юрия Газзаева был красноярский «Енисей», который наставник покинул в мае 2020 года по причине непродления контракта.

«Необходимо выстроить систему, где «Шинник» был бы главным звеном, но в то же время требуется хорошая молодежная команда, которая в перспективе будет пополнять главный состав. И я готов делиться опытом и знаниями. Сейчас нужно изучить ситуацию изнутри, после этого буду брать на себя конкретные обязательства», — заявил Юрий Газзаев на встрече с губернатором.

Ярославский «Шинник» находится на предпоследнем месте в чемпионате ФНЛ и по итогам сезона может впервые в своей истории вылететь во второй дивизион.