Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни. Он родился 6 марта 1934 в Одессе. Этот город, его традиции и жители на протяжении всей жизни оставались для писателя источником вдохновения и творческих достижений. В начале октября 2020 года Жванецкий объявил, что завершил публичные выступления из-за возраста и плохого самочувствия. Еще ранее все концерты сатирика были отменены из-за пандемии.

Anastasiya Fedorenko Михаил Жванецкий

15:57 06.11.2020 Умер Михаил Жванецкий. В начале октября писатель-сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Читайте также: Ушёл из жизни Михаил Жванецкий

15:59 06.11.2020 Михаил Жванецкий неоднократно посещал Барнаул (Алтайский край). В интервью он как-то признался, что проникся самыми светлыми чувствами к барнаульцам и городу в целом. Творчество Жванецкого — реально и жизненно, в его рассказах практически каждый узнает себя или знакомых.

16:29 06.11.2020 Михаил Жванецкий. (сс) Svklimkin

16:41 06.11.2020 Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал свои мысли по поводу кончины Михаила Жванецкого. https://www.facebook.com/mironov.online/posts/3194212317347081

17:43 06.11.2020 Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого. «Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя», — говорится в телеграмме министра культуры РФ.

17:48 06.11.2020 Уход из жизни Михаила Жванецкого — настоящий удар не только для его родных и близких, но и для коллег и многочисленных поклонников. По словам петербургского писателя-сатирика Семёна Альтова, Михаил Жванецкий был лечащим врачом, который ставил диагнозы происходящему как в России, так и во всем мире. Подробности в материале: «От нас ушел лечащий врач»: Семён Альтов о Михаиле Жванецком

17:53 06.11.2020 Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста РФ Михаила Жванецкого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Михаил михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком. он обладал редким даром — умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, заставляя людей смеяться и грустить. Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, михаил михайлович был бесконечно предан профессии и своему театру миниатюр, которым руководил более тридцати лет. Коллеги и друзья ценили михаила михайловича за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм.», — говорится в телеграмме председателя Совфеда.

18:02 06.11.2020 Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого. «Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», — говорится в телеграмме президента России.

18:08 06.11.2020 Соболезнования в связи с кончиной советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого выразил президент РФ Владимир Путин. Главы государства, вспоминая сатирика, назвал его «одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером». [[[quote-0]]]

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