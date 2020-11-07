«Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут»: умер Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни. Он родился 6 марта 1934 в Одессе. Этот город, его традиции и жители на протяжении всей жизни оставались для писателя источником вдохновения и творческих достижений. В начале октября 2020 года Жванецкий объявил, что завершил публичные выступления из-за возраста и плохого самочувствия. Еще ранее все концерты сатирика были отменены из-за пандемии.
Умер Михаил Жванецкий. В начале октября писатель-сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.
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Михаил Жванецкий неоднократно посещал Барнаул (Алтайский край). В интервью он как-то признался, что проникся самыми светлыми чувствами к барнаульцам и городу в целом.
Творчество Жванецкого — реально и жизненно, в его рассказах практически каждый узнает себя или знакомых.
Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал свои мысли по поводу кончины Михаила Жванецкого.
https://www.facebook.com/mironov.online/posts/3194212317347081
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого.
«Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя», — говорится в телеграмме министра культуры РФ.
Уход из жизни Михаила Жванецкого — настоящий удар не только для его родных и близких, но и для коллег и многочисленных поклонников. По словам петербургского писателя-сатирика Семёна Альтова, Михаил Жванецкий был лечащим врачом, который ставил диагнозы происходящему как в России, так и во всем мире.
Подробности в материале: «От нас ушел лечащий врач»: Семён Альтов о Михаиле Жванецком
Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста РФ Михаила Жванецкого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Михаил михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком. он обладал редким даром — умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, заставляя людей смеяться и грустить. Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, михаил михайлович был бесконечно предан профессии и своему театру миниатюр, которым руководил более тридцати лет. Коллеги и друзья ценили михаила михайловича за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм.», — говорится в телеграмме председателя Совфеда.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах.
Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», — говорится в телеграмме президента России.
Соболезнования в связи с кончиной советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого выразил президент РФ Владимир Путин. Главы государства, вспоминая сатирика, назвал его «одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером».
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни МихаилаЖванецкого.
«Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам и многочисленным поклонникам Михаила Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович — признанный классик отечественной сатиры. Монологи в его исполнении были яркими, заставляли задуматься. Искрометный юмор, особая ирония и глубина — он говорил просто о сложном. Неудивительно, что многие его фразы стали крылатыми», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
«Жизнь коротка»
Жизнь коротка. И надо уметь.
Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу.
Уходить от плохого человека.
Их много.
Дела неидущие бросать.
Даже от посредственности уходить.
Их много. Время дороже.
Лучше поспать.
Лучше поесть.
Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.
Музыка стала врагом человека.
Музыка навязывается, лезет в уши.
Через стены.
Через потолок.
Через пол.
Вдыхаешь музыку и удары синтезаторов.
Низкие бьют в грудь, высокие зудят под пломбами.
Спектакль — менее наглый, но с него тоже не уйдешь.
Шикают. Одергивают.
Ставят подножку.
Компьютер — прилипчив, светится, как привидение, зазывает, как восточный базар.
Копаешься, ищешь, ищешь.
Ну находишь что-то, пытаешься это приспособить, выбрасываешь, снова копаешься, нашел что-то, повертел в голове, выбросил.
Мысли общие.
Слова общие…
Нет!
Жизнь коротка.
И только книга деликатна.
Снял с полки. Полистал. Поставил.
В ней нет наглости.
Она не проникает в тебя без спросу.
Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки.
И она раскроется.
Если бы с людьми так.
Нас много. Всех не полистаешь.
Даже одного.
Даже своего.
Даже себя.
Жизнь коротка.
Что-то откроется само.
Для чего-то установишь правила.
На остальное нет времени.
Закон один: уходить.
Бросать.
Бежать.
Захлопывать или не открывать!
Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого.
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье народного артиста России Михаила Жванецкого. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Об этом: Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Жванецкого
«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день, — написал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский. — Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге отреагировал на смерть Михаила Жванецкого.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своем знакомстве с Михаилом Жванецким и высказал соболезнование в связи с кончиной писателя.
https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/posts/10157306421951852
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем микроблоге оставил пост в связи с уходом Михаила Жванецкого.
https://twitter.com/Aleksei_Kudrin/status/1324771366818795520
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров от лица всех депутатов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Михаила Жванецкого.
Об этом: Спикер Заксобрания Петербурга соболезнует в связи с кончиной Жванецкого
В Одессе 7 ноября объявлено днем траура в связи со смертью Михаила Жванецкого. Об этом говорится на официальном сайте города.
Власти Одессы выразили глубокие соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого.
Глава МИД России Сергей Лавров соболезнует в связи со смертью Жванецкого.
Соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Михаила Жванецкого выразил 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
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