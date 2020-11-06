Иркутск, 6 ноября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Иркутской области завершено строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщает сегодня, 6 ноября, пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, они расположены в посёлках Усть-Куда и Горячий Ключ (Иркутский район).

Пресс-служба правительства Иркутской области В Иркутском районе завершено строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов

Оба здания модульные, собраны из сборно-разборных конструкций, стоят на винтовых свайных фундаментах. К зданиям подведено электричество.

Также завершаются работы в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в деревне Горяшина Иркутского района. Этот пункт начали строить на окраине, в картофельном поле. Губернатор Игорь Кобзев настоял на переносе объекта в центральную часть деревни. Сейчас ФАП смонтитрован, установлена охранно-пожарная сигнализация, проведено благоустройство территории, установлено ограждение. Работы будут окончены до 20 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще в августе 2020 года Игорь Кобзев заявлял о необходимости преодолеть отсталость в сфере здравоохранения региона. К проблемам Приангарья относятся слабая социальная защита медицинских работников, недостаточность медицинских учреждений на селе, дефицит кадров, нехватка оборудования.

По словам Игоря Кобзева, до 2025 г. запланировано введение в строй 150 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в Иркутской области планировалось сдать в эксплуатацию 43 фельдшерско-акушерских пункта: 19 из них были начаты в 2019 году, они уже работают. Еще восемь пунктов сдали в эксплуатацию в начале осени.

До конца года завершат работы на оставшихся объектах. ФАПы будут оснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В них будут гинекологические кресла, кардиографы, дефибриляторы, холодильники для хранения медикаментов.