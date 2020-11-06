Киев, 6 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Новым планом действий по Донбассу украинская делегация «демонстрирует свою инициативу», — заявил на брифинге 6 ноября заместитель секретаря Совнацбеза Украины Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Кривонос отметил, что, «навязывая» свои предложения, Украина уже этим заставляет Россию «действовать не так уверенно, как раньше».

«Пошло движение вперед, и мы навязываем свою инициативу — это очень важно. Каким образом будут действовать наши переговорщики, мы увидим… Украина показала свое желание продолжать шаги вперед к мирному решению ситуации в Донбассе. Теперь будем ждать ответа со стороны наших оппонентов», — заявил силовик.

Кривонос отметил, что в Киеве видели реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, но при этом будут ждать официального ответа на уровне контактной группы. Он также добавил, что обозначенные в плане сроки могут обсуждаться и при согласии сторон переноситься.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября украинская делегация обнародовала новый план действий, который заключается в том, что после выполнения ряда действий уже 31 марта 2021 года в республиках Донбасса должны пройти местные выборы под украинскими флагами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документ нуждается в изучении, но сразу же видно, что план расходится с содержанием и последовательностью действий, предусмотренных Минскими соглашениями по урегулированию.