Москва, 6 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Проекты приказов Минтранса о реконструкции и модернизации четырех портов Дальнего Востока размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о повышении пропускной способности портов Петропавловск-Камчатский, Невельск, Холмск и Ванино.

Eduard V. Kurganov Порт в Хабаровске

Реконструкция будет производиться в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли». Согласно документам, строительные работы планируется провести в период 2021—2023 гг.

В частности, предполагается, что после работ в порту «Петропавловск-Камчатский» его пропускная способность составит 1 тыс. транспортных средств в год, то есть до трех транспортных средств в сутки.

Порт «Невельск» (Сахалинская область) в свою очередь должен открыться «для морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ после проведения строительно-монтажных работ в период с 2022 по 2023 годы». После проведения реконструкции его пропускная способность с учетом сезонных терминалов составит 6 тыс. транспортных судов в год.

Порт «Холмск» (Сахалинская область) после модернизации увеличит пропускную способность до 1,5 тыс. транспортных средств в год.

После строительно-монтажных работ в морском грузовом порту «Ванино» (Хабаровский край) он сможет пропускать 5 тыс. транспортных средств в год.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обратил внимание на то, что сейчас около 70% всего российского улова рыбы обеспечивает Дальний Восток, и модернизация портовой инфраструктуры, связывающей районы промысла и рынки сбыта, позволит сделать ее более совершенной, улучшить логистику, а также повысит конкуренцию на рынке портовых услуг и их качество.

«Ключевое значение имеет модернизация переправы Ванино-Холмск, которая обеспечивает транспортное сообщение между материковой частью и Сахалином. Увеличение мощности этих портов делает грузооборот более стабильным», — считает он.

Зверев также напомнил, что Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ к 2030 году предполагает достижение объема грузооборота рыбы и морепродуктов через российские морские порты в объеме не менее 3 млн тонн в год.

«Основной прирост грузооборота рыбной продукции в объеме порядка 900 тыс. тонн в год придется на рыбные терминалы морских портов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, что потребует ввода в эксплуатацию холодильных складов мощностью не менее 150 тыс. тонн единовременного хранения», — добавил он.