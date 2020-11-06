Москва, 6 ноября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Федеральная власть активно реализует задачи по повышению НДФЛ до 15% для доходов выше 5 млн рублей в год, заявила 6 ноября доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова, комментируя предложение экспертов ВШЭ существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Как отмечает РИА Новости, инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.

Оганова обратила внимание, что Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом согласился уточнить перечень доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, исключив из него доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат. «Но на этом процесс введения регрессивной шкалы налогообложения не закончится. Вся история государства российского выстроена по единому принципу: в сложные времена дань повышается. Представители ВШЭ ничего нового не предложили. Только вот уже совсем скоро мы можем столкнуться с ситуацией, когда «верхи не хотят, а низы не могут», — пояснила эксперт.

По ее мнению, увеличение НДФЛ и налога на прибыль опять вернёт Россию к черному налу. «Пандемия уже показала, что сейчас на руках у граждан и в кассах юрлиц около 12 трлн рублей. К концу года эта сумма увеличится. Деньги уже утекают из банков. Теперь есть риск возврата к серым конвертам», — добавила Оганова.