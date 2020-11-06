Киев, 6 ноября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Известная украинская телеведущая Снежана Егорова опубликовала в социальных сетях «некролог Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Егорова, в частности, отмечает, что «молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием «независимость» — 1991−2014 г.г.»

Отдельно Егорова попросила «всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно-отсталых» не беспокоиться относительно ее политической позиции.

Украинские СМИ отмечают, что Егорова не в первый раз оказалась в эпицентре политического конфликта. В частности, в августе она обратилась в полицию из-за якобы угроз в сети и огласки ее адреса и обвинила прессу в том, что ее заявления «намеренно искажают».

Егорова — уроженка города Новая Каховка в Херсонской области, актриса и телеведущая.