Ярославль, 6 ноября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Жители Ярославской области жалуются на сложности выхода из карантина после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщают сами жители. Люди говорят о долгом ожидании результатов тестов, а также сложностях со сдачей повторных тестов, без которых нельзя закрыть больничный и выйти на работу.

Коронавирус

Свою историю корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель деревни Сергеево Ярославского района Станислав Колобов.

«Жена переболела, с 30.10.2020 жена чувствует себя хорошо. У меня прошло бессимптомно, только на пару дней обоняние пропадало. Дети никак не болели. И вот уже неделю мы ждем, когда к нам приедут и возьмут у жены повторный тест. Про меня с сыновьями даже не заикаются. Регистратура в Карабихской районной поликлинике говорит, что не знает, как ездит бригада, которая берет мазки для тестов. Говорит, что заявок в неделю больше 100, а облздрав их ограничил 45 тестами в неделю. Я позвонил в департамент облздравоохранения. Вернее прозвонился еле-еле в департамент здравоохранения Ярославской области. Описал ситуацию, и задал простой вопрос: «Мы можем всей семьей сесть в машину и сдать анализы за свои деньги? Штраф нам не выпишут? Мы ничего не нарушим?» Меня отправили в Эпиднадзор ЯО, чтобы там нам юридически грамотно ответили. Я дозвонился в эпидемнадзор и там мне на полном серьёзе сказали прекрасную вещь: «Если у вас нет на руках подписанного вами предписания Роспотребнадзора о соблюдении карантина — то можете спокойно приезжать и сдавать анализы, ответственности никакой не будет.» Я начал хохотать прямо в телефон», — рассказал Станислав Колобов.

Жители интересуются, почему так происходит, и что им делать — ждать сотрудников поликлиники или делать анализы самостоятельно за деньги? Станислав Колобов приводит несложный расчет. При стоимости анализа в 1700 рублей семье из 4 человек нужно потратить на выход из карантина 8500 рублей (2 анализа для заболевшего и 3 анализа для контактных членов семьи).

В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что проблема, действительно, есть. Она связана как с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения из-за пандемии, так и со скоростью выполнения исследований лабораторией Роспотребнадзора.

«Проблема с тестированием стоит остро. Тесты больных и контактных лиц делают в регионе лаборатории Роспотребнадзора. Департамент здравоохранения не вводил ограничения для медицинских организаций на количество заборов для проведения тестирования пациентов. Что касается второго вопроса, то граждане с ковид, конечно, должны быть на карантине, и это прописано в постановлении Роспотребнадзора. Карантин заканчивается после получения двух отрицательных тестов на ковид. Контактным же лицам тест берется на 10−12 день и достаточно одного отрицательного мазка. Только после этого заканчивается режим самоизоляции. Кроме того, только тогда закрывается больничный лист», — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Что же касается возможности сдать анализ самостоятельно, то в депздраве пояснили, что заболевшим и контактным лицам нужно ждать медицинского работника из поликлиники. Других вариантов нет.