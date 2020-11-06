Президент России Владимир Путин 6 ноября 2020 года провёл совещание с членами Совета безопасности РФ. Также глава государства 6 ноября встретится с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. В числе возможных тем обсуждения — итоги единого дня голосования, предстоящие выборы в Госдуму, а также вопросы, связанные с цифровизацией выборов. Предполагается также обсуждение смены состава ЦИК, полномочия которого истекают весной 2021 года. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:26 06.11.2020 Владимир Путин 6 ноября обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ актуальное положение дел в борьбе с коронавирусом в регионах России, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

14:37 06.11.2020 На совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ, помимо ситуации с коронавирусом, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.

14:39 06.11.2020 Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

14:41 06.11.2020 «Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию. Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи. Затрагивались также другие вопросы социально-экономического развития страны», — сообщает сайт Кремля.

14:41 06.11.2020 Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ актуальное положение дел в борьбе с коронавирусом в российских регионах и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Читайте также: Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с коронавирусом и ситуацию в Карабахе

14:50 06.11.2020 Встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

14:54 06.11.2020 В совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

14:57 06.11.2020 Владимир Путин провёл встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, сообщает сайт Кремля.

15:04 06.11.2020 [[[quote-0]]] [[[quote-1]]] Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

15:07 06.11.2020 Доверие граждан России к избирательному процессу растёт. Об этом 6 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой. Об этом: Памфилова: в России выросло «восприятие легитимности выборов»

15:13 06.11.2020 «У нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты», — заявила на встрече с президентом РФ глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, по итогам выборов 2020 года служащих разного уровня среди депутатов — не менее 37%, на втором месте, почти 16% — учителя, преподаватели; на на третьем месте — представители рабочих профессий. Ранее СМИ сообщали, что в Костромской области молодая женщина, которая работала уборщицей, избралась главой поселкового совета. «Что там уборщица — у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти — в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все», — заявила Памфилова. «Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — заметил Владимир Путин. По данным главы ЦИК, в органы власти избраны 17 ректоров высших учебных заведений, почти шесть тысяч учителей, свыше тысячи воспитателей, 432 детских тренера. «Что еще нас удивило. Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей: если рабочие профессии — где-то 11,5 процента, то предпринимателей — немного менее 11 процентов. Чуть меньше доля домохозяек, тоже активно избираются, и пенсионеры — девять процентов примерно, врачи и медики — в целом около пяти процентов», — доложила Памфилова.

15:14 06.11.2020 Граждане России положительно оценили опыт прошедших в сентябре выборов. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Граждане хотят повторения практики трёхдневного голосования — Памфилова

15:18 06.11.2020 В России в целом соблюдается гендерное и возрастное равенство в ходе выборов разных уровней, считает глава ЦИК. «В ряде стран вводят квоты для женщин. У нас без всяких квот почти гендерный паритет: 55 процентов мужчин, 45 процентов женщин. Возрастной разброс большой. Основная группа, от 30 до 60 лет, — 82 процента, но есть у нас пять человек молодые совсем, 18-летние», — сказала Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

15:18 06.11.2020 Избирательная кампания в России в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом, заявил 6 ноября президент страны Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом: Выборная кампания в России прошла на высшем уровне — Путин

15:22 06.11.2020 В России необходима реформа в связи с тем, что выборы проводятся в учебных учреждениях. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова предложила Путину «развести учебный и избирательный процессы»

15:58 06.11.2020 Выборы в сентябре 2020 года оказались очень конкурентными. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Памфилова рассказал об уровне конкуренции на выборах в России

16:31 06.11.2020 Выборы в сентябре 2020 года показали широкий спектр политического представительства различных социальных групп. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова рассказала о работающих «политических лифтах» в России

16:32 06.11.2020 Центризбирком России уже готовится к выборной кампании 2021 года, сообщила президенту глава ЦИК Элла Памфилова. «Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную Думу, но там еще много разного рода кампаний будет», — сказала глава ЦИК.