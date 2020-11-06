Москва, 6 ноября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Страны Содружества независимых государств (СНГ) снизили экономическую активность во время пандемии коронавируса. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

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По его словам, коронавирус повлиял на все сферы жизни, в том числе на экономику.

«В государствах — участниках СНГ, как и во всём мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился товарооборот во взаимной торговле и в торговле с третьими странами», — сказал Мишустин.

Он отметил, что ситуация осложняется и другими факторами — непростой обстановкой в Белоруссии и Киргизии, обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

«Некоторые члены мирового сообщества пытаются использовать пандемию и общемировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают своё видение экономических процессов, санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции», — заявил глава российского правительства.

По его мнению, страны — участницы Содружества в этих условиях должны работать конструктивно и слаженно, оставаться ближайшими партнёрами друг для друга.

«Россия настроена именно на это», — подчеркнул Мишустин.