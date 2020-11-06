Грозный, 6 ноября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Первая в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) цифровая подстанция на 110 кВ «Город» была запущена в Грозном. В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский.

ПАО «Россети» Новак, Кадыров и Ливинский запустили новую подстанцию «Россетей» в Грозном

Новый полностью цифровой объект мощность 80 МВА станет главным центром питания столицы Чеченской Республики. В частности, он обеспечит надежное энергоснабжение 306 000 жителей Грозного и более, чем 80 ключевых предприятий и социально значимых учреждений города, включая аэропорт, сообщает пресс-служба ГК «Россети». С запуском новой подстанции открываются возможности для технологического присоединения новых потребителей, а значит создаются условия для опережающего социально-экономического развития Чечни.

Основные строительные работы на объекте были завершены к прошлому Дню энергетика (22 декабря 2019 г.), но из-за эпидемиологической ситуации торжественное мероприятия пришлось отложить. Как сообщают «Россети», стоимость строительства станции вместе с отходящими воздушными и кабельными линиями электропередачи составила 1,3 млрд рублей. На подстанции внедрены передовые цифровые решения, в т.ч. микропроцессорные системы РЗА, регистрации аварийных событий, связи, сбора и передачи телеинформации. Более 2,2 тыс. сигналов телеметрии обрабатывается в автоматическом режиме. 100% оборудования, использованного на объекте, — российского производства.

«Социально-экономическое развитие Северного Кавказа является одним из приоритетов государственной политики. Доступная современная инфраструктура — залог ее успешной реализации. Новая подстанция стала самой современной цифровой электроподстанцией в регионе и одной из самых высокотехнологичных во всей стране», — заявил на церемонии открытия глава Минэнэрго РФ Александр Новак.

«Появление в республике первого на всем Северном Кавказе цифрового объекта стало результатом нашего плодотворного сотрудничества с группой «Россети». Новая подстанция даст импульс для развития города Грозного», — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подстанция «Город» позволит наглядно продемонстрировать эффекты концепции «Цифровая трансформация 2030» для региона и его населения. Энергообъект управляется дистанционно, обеспечена 100% наблюдаемость, что позволяет говорить о его высочайшей надежности», — сообщил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.