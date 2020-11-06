Москва, 6 ноября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. По факту гибели ребёнка на уроке физкультуры в одной из столичных школ проводится проверка. Об этом 6 ноября сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По имеющейся информации, 6 ноября 2020 года ученица одной из школ на юге Москвы почувствовала себя плохо во время урока физкультуры и в впоследствии скончалась.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении.

Добавим, что в Москве учащиеся 6−11 классов с 19 октября находятся на дистанционном обучении. Ученица какого класса скончалась, не уточняется.