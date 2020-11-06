Нижний Новгород, 12 апреля, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) возобновит производство машин с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

В компании подчеркнули, что на предприятии приняты беспрецедентные меры для защиты людей от коронавируса.

Работникам предприятия были направлены памятки с основными правилами профилактики. Кроме того, для доставки работников на работу автопроизводитель организовал корпоративные автобусы.

Всем, кто будет на нём ехать, предварительно будут измерять температуру и выдавать медицинскую маску с антисептиком. Сотрудников, прибывших на завод, будут запускать на предприятие через отдельный вход. При этом между людьми должна соблюдаться дистанция. Тем же, кто будет приходить на завод самостоятельно, будут замерять температуру на проходной предприятия.

Напомним, 13 апреля текущего года планирует возобновить сборку моделей Ульяновский автозавод.

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