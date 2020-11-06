Иркутск, 6 ноября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 6 ноября, выписался из госпиталя, где он проходил лечение с подтверждённым диагнозом COVID-19. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Kremlin.ru Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

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Не исключено, что уже сегодня, несмотря на вечернее время, глава региона проведёт заседание оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был вынужден самоизолироваться из-за подтверждённого положительного теста на коронавирус.

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Позднее потребовалась госпитализация. Но все это время глава Приангарья находился не в реанимации, в реанимационном отделении иркутского стационара, переоборудованного для лечения пациентов с коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на 6 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 509 человек, в том числе поставлен «рекорд»: 18 человек скончались за последние сутки.