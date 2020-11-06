Вашингтон, 6 ноября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Заявляяо «незаконных голосах», ДональдТрамп знает, о чём говорит, теперь вопрос в том, сумеет ли он доказать эту незаконность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 ноября, комментируя высказывания президента США.

Дональд Трамп

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Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что «если считать только законные голоса», то он выиграл выборы.

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« Нынешняя кампания по выборам президента США — это яркая демонстрация степени гнилости современной либерально-буржуазной политической системы. Эта система была подлажена под интересы проекта глобализации, Дональд Трамп был избран в её рамках и весь первый срок своих полномочий действовал внутри неё, лишь приступив к некоторому её исправлению. Эти изменения нацелены на то, чтобы сделать эту систему более приспособленной к интересам не глобального, а национального капитала. Приобретут ли эти изменения кардинальный характер или не приобретут, зависит от того, получит ли он возможность работать второй срок или не получит. От этого же будет зависеть и будущее национального капитала в США, а также условия, в которых национальный капитал других стран будет либо приобретать, либо терять свои позиции.

Глобалисты сопротивляются, как мы видим, весьма и весьма рьяно. Заявляя о «незаконных голосах» , Трамп знает, о чём говорит. Теперь вопрос в том, сумеет ли он доказать эту незаконность. Думаю, в Америке ему это удастся. В первую очередь потому, что там сохранилось высокое уважение к закону и судебной системе, и тут нам самое время сделать в голове печальную пометку по нашему поводу.