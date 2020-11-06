Москва, 6 ноября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране, которые в дальнейшем намерен применить в Союзном государстве. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

«Очевидно то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию», — заявил в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву глава СВР, добавив, что никаких инновационных технологий в республике отмечено не было.

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«Технологии цветных революций известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», — подчеркнул Нарышкин.

Он также добавил, что все сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, включая оценки ситуации, Служба внешней разведки России передала белорусской стороне.

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«Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии. Стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен», — приводит БелТА слова директора СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за то, что СВР регулярно предоставляет белорусской стороне информацию.