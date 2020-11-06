Москва, 6 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на защиту исторической памяти, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

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Яровая обратила внимание на то, что сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета.

«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — пояснила автор инициативы.

Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, отметила Яровая.

«Предложенные в законопроектах меры защиты исторической памяти призваны остановить от совершения преступления, а полнота определения форм и способов противодействия — это в том числе ответы на вопросы в общественном сознании, что государство защищает историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека», — заключила вице-спикер Госдумы.