Калуга, 6 ноября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Положительный тест на коронавирус подтверждён у городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Об этом 6 ноября проинформировал журналистов сам калужский градоначальник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Дмитрия Денисова в «ВКонтакте» Городской голова Калуги Дмитрий Денисов

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Несмотря на болезнь, Дмитрий Денисов в режиме видеоконференции принял участие в заседании городской думы Калуги, на котором были подведены итоги конкурса на замещение должности городского головы. На заседании Денисов избран городским головой Калуги. Сейчас обязанности городского головы Калуги исполняет первый заместитель градоначальника Александр Серяков.

Стоит отметить, что в аппарате городской управы Калуги уже были выявлены сотрудники, заболевшие коронавирусом. Всего в настоящее время на лечении в калужских больницах находятся 1580 человек (75,4%), в том числе на инвазивной ИВЛ — 15 человек, на неинвазивной ИВЛ — 43, на кислородной поддержке — 932 человека. Показатель заболеваемости по области за последние сутки составил 1263 на 100 тысяч населения. Показатель распространённости инфекции 1,1. Ежесуточно проводится порядка 1700 — 2000 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в целом с начала пандемии их проведено более 247 тысяч. Охват тестированием составил 224 на сто тысяч населения.